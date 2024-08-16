FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı! '10 aydır iyileşiyor'

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı! '10 aydır iyileşiyor'

16.08.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı! '10 aydır iyileşiyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." (AA)

thumbs_b_c_075ce9dca3eac3572a5567b00e6d943b
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Katliam ilanı! 1 milyondan fazla insanın sıkıştığı yere saldıracaklar

Katliam ilanı! 1 milyondan fazla insanın sıkıştığı yere saldıracaklar

DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

DSÖ 'küresel acil durum' ilan etti! Maymun çiçeği virüsü artık Asya'da: O ülke ilk vakayı bildirdi!

'Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz'

'Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz'

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Özgür Demirtaş'tan 'dolar' isyanı

Özgür Demirtaş'tan 'dolar' isyanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.