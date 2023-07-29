Bakan Mehmet Şimşek'ten yabancı yatırımcıya doğrudan mesaj! Yeni dönemin şifresi o paylaşımla gözler önüne serildi: 'Birkaç işlemin altını çizmek isterim...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara yeni mesajını paylaştı. Türk varlıklara olan ilginin artacağından bahseden Bakan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımlarla parasal sıkılaşmanın büyüme üzerindeki etkilisinin hafif olacağına dikkat çekti.

"TÜRK VARLIKLARINA OLAN İLGİDEN MEMNUNUZ"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelecek doğrudan yabancı yatırımlarına ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:

İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı

5 kattan fazla talep

40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.

"PARASAL SIKILAŞMANIN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAFİF OLACAK"

Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.



