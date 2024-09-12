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Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ilk yüksek hızlı asansörü için çalışmalara başladıklarını duyurdu

12.09.2024 10:12
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından EKA’nın Konya’daki fabrikanın ve üretim bandının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “İleri teknolojiyle tecrübe ve birikim birleşince ortaya çok iyi işler çıkıyor. Türkiye’nin ilk yerli asansör fabrikasında, Emlak Konut Asansör ile dünyaya açılıyoruz. İnşaat sektöründe yüzde 100 yerli üretim hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ilk yüksek hızlı asansörü için çalışmalara başladıklarını duyurdu

Emlak Konut Asansör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın himayesinde Emlak Konut GYO’nun iştiraki olarak Şubat 2021’de Konya’da kuruldu. Türkiye Yüzyılı hedefinin “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında üretime başlayan EKA, sıfır atık uyumlu endüstri 4.0 teknolojisi ile sektörde fark yarattı. Fabrika ekolojik sürdürülebilirlik ve düşük karbon ayak izi ilkesiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Fabrikada tasarlanan asansörlerin güvenlik testi 42 metre yüksekliğindeki kulede gerçekleştiriliyor.

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BAKAN KURUM TESİSİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından EKA’nın Konya’daki fabrikanın ve üretim bandının görüntülerini paylaştı. Fabrikanın yerli ve milli olmasının yanı sıra sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerjiyi kullandığına dikkat çeken Bakan Kurum, “İleri teknolojiyle tecrübe ve birikim birleşince ortaya çok iyi işler çıkıyor. Türkiye’nin ilk yerli asansör fabrikasında, Emlak Konut Asansör ile dünyaya açılıyoruz. İnşaat sektöründe yüzde 100 yerli üretim hedefiyle şimdi Türkiye’nin ilk yüksek hızlı asansörünü hayata geçirmek için de çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK HIZLI ASANSÖR HAZIRLIĞI

“Bizler asansör sektörünün profesyonelleriyiz” diyen EKA Genel Müdürü Kurtuluş Erdem Bayraktar da Türkiye’nin ilk yüksek hızlı asansörüyle ilgili şu bilgileri verdi: Türkiye’nin ilk yüksek hızlı (6metre/saniye hız) asansörü için harekete geçtik.

Şu an AR-GE merkezimiz ürün tasarım aşamasında. En kısa sürede testleri gerçekleştirip sertifikasyon ve üretim süreçlerine başlamayı hedefliyoruz. Amacımız küresel pazarın önemli aktörleri ile rekabet eden, tüm dünyada ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ön plana çıkaran, yerli ve milli bir dünya markası olmak.

EMLAK KONUT ASANSOR (11)

DEPREM BÖLGESİNE YÜZLERCE ASANSÖR GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları da anlatan Bayraktar, “EKA olarak bütün gücümüz ile ‘önce kendi ülkemiz insanlarının ihtiyacını karşılamak gerekir’ diyerek ihracat çalışmalarını bir süre yavaşlatıp, deprem bölgesine yönelik konteyner ve asansör üretimine öncelik verdik. Bakanlık iştirakleri Emlak Konut GYO, TOKİ, EPP, dahil olmak üzere biz de EKA olarak elimizi taşın altına koyduk. Hep birlikte uyumlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Asrın Felaketi sonrası yüzlerce asansörü bölgeye gönderdik. Bunlar bizim için gurur verici” dedi.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK AR-GE MERKEZİ

EKA üretim fabrikası güneş enerjisinden faydalanarak elektrik tüketiminin tamamını kendi imkanları ile karşılıyor. Pazarındaki en büyük AR-GE merkezine sahip olan Emlak Konut Asansör, akıllı yazılımlar ve robotik sistemlerle üretim yapıyor. Kuruluş aşamasında yüzde 75 yerlilik oranına sahip olan şirket 3 yıllık sürede bu oranı yüzde 91,46’ya yükseltmeyi başardı. EKA, Bakan Kurum’un en az yüzde 20 genç istihdam sağlama koşulunu da yüzde 35’e yükseltti. EKA 10 yıl içinde 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıp, dünyanın lider 7 asansör firması arasına girmeyi hedefliyor. Fabrika 2022 yılı ağustos ayında yurt içi satışlara başladı.

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