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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Bakan Nebati başkanlığında ilk toplantı

27.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyona ilişkin gelişmeler ve gelecek dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskleri değerlendirmek üzere, fiyat İstikrarı Komitesi yarın Bakan Nebati başkanlığında saat 11:00'de ilk toplantısını yapacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Bakan Nebati başkanlığında ilk toplantı

Fiyat İstikrarı Komitesi, yarın ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yaparak, enflasyona ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki muhtemel riskleri masaya yatıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin ilk toplantısı yarın saat 11.00'de başlayacak. Bakan Nebati başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi "Enflasyon Gelişmeleri ve Önümüzdeki Dönem Enflasyon Görünümüne İlişkin Riskler" olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin 30 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilen Fiyat İstikrarı Komitesinde, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da Komitenin üyeleri arasında bulunuyor. Komitenin koordinasyonu ve sekretarya faaliyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.

Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak ve özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek üzere kurulan Komitenin, para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözeterek fiyat istikrarına yönelik yapısal politika önerileri geliştirmeye de odaklanması öngörülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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