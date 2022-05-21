Bakan Nebati başkanlık etti! Finansal İstikrar Komitesinin 4. Toplantısı gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesinin 4. toplantısında finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları ele alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi’nin 4. toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin başkanlığında Komite üyeleri ve ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülkemiz ekonomisine etkileri komite üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılması öngörülen politika adımları istişare edilmiştir. Komite, ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecektir. Diğer taraftan enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde de değerlendirilecek olup alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacaktır" denildi. (İHA)

