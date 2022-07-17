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Bakan Nebati'den dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

17.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal harcamalarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati, sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktarılacak kaynağın 145,6 milyar TL olduğunu dile getirdi.

Bakan Nebati'den dikkat çeken 'sosyal harcama' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal harcamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktarılacak kaynağın 145,6 milyar TL olduğunu dile getirdi.

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