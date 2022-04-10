FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

10.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla ilgili önemli açıklamalar geldi. Enflasyonun yavaş yavaş yoluna girdiğini belirten Bakan Nebati, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." diye konuştu.

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, bir okul olarak nitelendirdiği MÜSİAD'ın, son dönemlerin en önemli tarihi merkezi olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın ortaya koyduğu performansın, Türkiye'nin son dönemlerde ortaya koyduğu performans ve mücadele alanlarıyla örtüştüğünü dile getiren Nebati, ülkenin 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmasını bildiğini ve son 20 senede üstün başarıları ortaya koyduğunu anlattı.

Nebati, zorluklarla karşı karşıya kalındığında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını belirterek Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde ortaya koyduğu başarılı performansa dikkati çekti.

Salgın sürecinde bütün olumsuz yorumlara rağmen Türkiye'nin başarılı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Nebati, 2020 ve 2021 büyüme performansından bahsetti.

Nebati, tüm olumsuz söylemlere ve iddialara, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve sıkıntılara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek "yandık, bittik, öldük" şeklindeki söylemlerin aksine Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'e geldiğini, ihracatın 225 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

'TİCARET DÖNECEK, FABRİKALAR İŞLEYECEK, İŞLER DEVAM EDECEK'

Bakan Nebati, hala belirli zorlukların olduğunu ancak Türkiye'nin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş geldi, patladı, dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta adeta bir dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda yine aynı söylemler başladı, 'yandık, öldük, bittik.' Bu ülke ne yanar ne biter ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli ne yapacağımızı biliyoruz. Tek istediğimiz, kol kola girmek, moral vermek, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi hissetmek ve hissettirmek. Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecek. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim."

'GENÇLERİN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu belirterek küresel krizin ortasında olduklarını, salgının etkileri azalsa da tedarikte, petrol fiyatlarında, mal temininde ciddi sorunlar yaşamaya devam ettiğini, fiyatlar her yerde yükseldiğini söyledi.

sa

Pazardaki fiyatları bildiklerini dile getiren Nebati, "Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ENFLASYON İÇİN ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin, "Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklamaAsgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama

İftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.

AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklamasıAK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması
İslam Memiş'ten yeni dolar tahminiİslam Memiş'ten yeni dolar tahmini
Milyonlarca emekliye müjde! Milyonlarca emekliye müjde!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması

Gübre fiyatları artınca ona yöneldiler! Yerin metrelerce altından çıkartılıyor

Gübre fiyatları artınca ona yöneldiler! Yerin metrelerce altından çıkartılıyor

'Enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

'Enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.