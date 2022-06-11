Bakan Nebati'den 'kamu maliyesi bozuldu' iddiasına yanıt: 'Midemizi bulandırmayın!'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te iş dünyasına seslendi. Bakan Nebati burada yaptığı açıklamasında ekonomi gündemine ilişkin kritik mesajlar verdi. Sosyal medyada yer alan 'kamu maliyesi dengesi bozulmuştur' şeklindeki yorumlar için yorumda bulunan Bakan Nebati, "Artık telin etmekten yorulduk. Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberle midemizi bulandırmayın" ifadelerini kullandı.
Nebati’nin konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:
- İhracatımız 2021 yılı sonunda 225. 3 milyar dolara, 2022 Mayıs ayında 242.6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Hedefi şimdiden yakaladık. Toplam istihdamımız 20222'nin Nisan ayında 30,4 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bu pandeminin derinden hissedildiği 2020 Nisan ayına göre oluşturduğumuz ilave istihdamın 5 milyon kişiyi geçtiğinin işaretidir. Tablo net ve ortada. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Küresel ekonomideki zorlukların arttığı dönemde elde ettiğimiz başarılarda kamu maliyesi ve bankalardaki güçlü görünüm uyguladığımız makro politika seti etkili oldu.
**- Bir kısım çevreler ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar ve geri adım atmıyorlar. Türkiye ekonomisindeki başarıyı gölgelemekten vazgeçmiyorlar. Türkiye ekonomisinin serbest Piyasa ekonomisini sorgulatmak için çeşitli mecralarda spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye liberal bir ekonomi olup serbest piyasa koşullarıyla büyümeye devam etmektedir.
- Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES'lere konu olan KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır.
- BİST'te kurulan emtia borsasıyla yatırımcıların işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacaktır. Altın sertifikaları alınabileceği gibi, demir, gümüş, bakır gibi emtialar için gerekli altyapı oluşturulmuştur.Halka arzlarda fon temin etmelerini temin etmek açısından şirketlere kolaylık ve indirimler sağlanmıştır.
- Önümüzdeki dönemde gıda ve fiyat komitesinin kararlarıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.
Yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla selektif kredi politikamızda yeni kredi paketlerini ortaya koyduk. KGF aracılığıyla 60 milyar lira kefaletle 3 farklı KGF paketini ortaya koyduk. İyi bir kullandırım oranına geldik. Yakın zamanda selektif kredi paketine yenisini ekleyerek TL cinsinden kredi imkanı sunduk sunuyoruz. 150 milyar liraya ulaşan toplam büyüklüklü 3-10 yıl vade arası krediler veriyoruz.
- Yıllık yüzde 9'lara inebilen faiz oranıyla Kalkınma ve Yatırım Bankası'na bu kredi koşulları için başvurular alınıyor.
- 2020'de salgın başlarken zorluklar geliyor teraneleri hiç bitmedi. İnsanlar işsiz kalacak, fabrikalar kapanacak, kepenkler kapanacak. 30,4 milyon istihdama ulaşan bir Türkiye. Biz pes etmeyiz, asla da pes etmeyeceğiz. Savaşın getirdiği olağanüstü koşullar var. Çarklar dönecek, kepenkler kapanmayacak, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kimse dükkanını da kapatmayacak.
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