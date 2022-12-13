Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi: Neredeyse 1 yıl olacak

Asgari ücret 2023 yılında ne kadar zamlanacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren konuyla ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret beklentisini 10 bin 128 lira olarak açıklayarak, "Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Nebati, "Sayın @kilicdarogluk Belli ki son teknoloji ürünü(!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. “Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz." dedi.



