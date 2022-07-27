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Bakan Nebati'den kritik görüşme! Binance'in kurucusu ile görüştü

27.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Bakan Nebati'den kritik görüşme! Binance'in kurucusu ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."


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Anahtar Kelimeler:
hazine maliye bakanlığı
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