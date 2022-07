Bakan Nebati'den kritik görüşme! Binance'in kurucusu ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

We had a virtual meeting with Mr. Changpeng Zhao, the founder of Binance. Mr. @cz_binance and I had discussions on the blockchain ecosystem and crypto assets. pic.twitter.com/hkJrFxkugQ