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Bakan Nebati’den marketlere yeni çağrı: ‘Elinizi taşın altına koyun’

05.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı zincir marketlerin fiyat sabitleme uygulamasına gitmesi ekonomi yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati diğer marketlere de seslenerek, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin” dedi ve ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Nebati’den marketlere yeni çağrı: ‘Elinizi taşın altına koyun’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda zincir marketlerin fiyat sabitlemesinin ardından diğer marketlere yeni bir çağrıda bulundu. Zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Zincir marketlerden birbiri ardına yeni adım! Zincir marketlerden birbiri ardına yeni adım!

ZİNCİR MAKETLERDEN FİYAT SABİTLEME ADIMI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmiş ve asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bu gelişme sonrasında ise zincir marketlerden bazıları fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

“TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR”

Bakan Nebati konuşmasında ayrıca Türkiye’nin tüm dünya ülkelerinden farklılaştığının altını çizerek, “Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı” şeklinde açıklamada bulundu.


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Zincir market

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