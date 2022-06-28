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Bakan Nebati'den o iddialara en net yanıt: BDDK'nın döviz kararı, enflasyon endeksli tahvil, kabine revizyonu...

28.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK'nın kredi kullanımı ile ilgili aldığı karar sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kararın süresine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. BDDK kararının geçici olduğunu söyleyen Bakan Nebati, enflasyon endeksli tahvil iddialarına da net yanıt verdi. Kabine revizyonuna ilişkin soruya ise, "hepsi boş dedikodu" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'den o iddialara en net yanıt: BDDK'nın döviz kararı, enflasyon endeksli tahvil, kabine revizyonu...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için kritik açıklamalarda bulundu. “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar” diyen Bakan Nebati, “Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici” ifadelerini kullandı.

BDDK’nin son kararı sonrasında şirketlerin Kur Korumalı Mevduata yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları gibi eleştiriler konusunda Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, “Etkisini gördük. Burada firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma” şeklinde konuştu.

Uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da, “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” açıklamasında bulunan Bakan Nebati, “Kayseri’de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5’ten sonra o açıklamayı yaptık” diye konuştu.

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ENFLASYON ENDEKSLİ TAHVİL İDDİALARINA NET YANIT

Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti.

Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine de iddiaları esprili dille yalanlarken, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.


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