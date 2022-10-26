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Bakan Nebati'den Türkiye'yi eleştiren Yunan Bakan'a tepki! 'Saygısızlık'

26.10.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da devam eden 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda gergin anlar yaşandı. Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis dün konu dışına çıkıp Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Nebati, ikili meselelerin bu platforma getirilmesinin saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Bakan Nebati'den Türkiye'yi eleştiren Yunan Bakan'a tepki! 'Saygısızlık'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege katıldı. Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.

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'SAYGISIZLIK'

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi. (DHA)

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