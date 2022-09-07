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Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

07.09.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini bildirdi. Bakan Nebati ayrıca Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile de görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."

BAKAN NEBATİ, BİRLEŞİK KRALLIK'IN TÜRKİYE TİCARET TEMSİLCİSİ HUTTON İLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Nebati, Hutton ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Nebati, görüşmede ikili ticari ilişkilerin ele alındığını belirterek, "Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ile ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Covid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık" dedi. (DHA)

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Nureddin Nebati
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