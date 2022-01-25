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Bakan Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri için yeni karar! Süre uzatıldı

25.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak gün sonuna kadar uzatıldı. Erteleme kararının yaşanan yoğun kar olduğu nedeniyle olduğu ifade edildi.

Bakan Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri için yeni karar! Süre uzatıldı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."

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