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Bakan Nebati duyurmuştu! KDV oranlarına indirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

05.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV oranlarıyla ilgili önemli gelişme... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu geçmiş günlerde duyurmuştu. Bakan Nebati, KDV istisnaları, oranları ve iade süreçlerine ilişkin konularda yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Peki düzenleme nasıl olacak? KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı? İşte KDV indirimiyle ilgili son dakika haberi...

Bakan Nebati duyurmuştu! KDV oranlarına indirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemde KDV iadeleriyle ilgili çalışmalarının olduğunu duyurmuştu. Bununla birlikte katma değer vergisinin sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.

Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak.

KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak. Peki KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz" yorumunda bulundu.

KDV'DE İNDİRİM HAZIRLIĞI

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise, kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti. "Hem yabancı hem de yerli yatırımcıları teşvik etme gücünü, tüketicilerin de hane haklarının da belli oranda alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler olacak" diyor.

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