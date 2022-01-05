Bakan Nebati duyurmuştu! KDV oranlarına indirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemde KDV iadeleriyle ilgili çalışmalarının olduğunu duyurmuştu. Bununla birlikte katma değer vergisinin sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.

Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak.

KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak. Peki KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz" yorumunda bulundu.

KDV'DE İNDİRİM HAZIRLIĞI

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise, kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti. "Hem yabancı hem de yerli yatırımcıları teşvik etme gücünü, tüketicilerin de hane haklarının da belli oranda alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler olacak" diyor.

