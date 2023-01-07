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Bakan Nebati grafiklerle tek tek açıkladı: Vergi kaçakçılığına geçit yok: Tam 76 milyar TL!

07.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi denetimleri ve kesilen cezalara ilişkin açıklamada bulundu. 2022 yılı boyunca yapılanları tek tek grafikle açıklayan Bakan Nebati, "İncelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık” dedi. Denetimlerde 76 milyar TL'lik kamu zararının önüne geçildi.

Bakan Nebati grafiklerle tek tek açıkladı: Vergi kaçakçılığına geçit yok: Tam 76 milyar TL!

Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele 2022 yılında da devam etti. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucunda 76 milyar liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.

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Konuya ilişkin grafiklerle detaylı bir açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor” mesajını paylaştı.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

“2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık” diyen Bakan Nebati, “Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 77.610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207.958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik” bilgisini aktardı.

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KARARLILIK VURGUSU

Bakan Nebati, “Tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23.780 mükellef hakkında 24.466 adet vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullanarak, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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