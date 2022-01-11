Bakan Nebati ile TÜSİAD heyeti arasında kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bahadır Balkır ile Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Dilce ile Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Başekonomist Gizem Ötok yer aldı.

Heyetler arası görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.



