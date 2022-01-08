Bakan Nebati'den iş kadınlarına döviz mesajı: Lehe çevrilecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati’nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40’da başladı.

Toplantının gündemi yoğun ancak öncelikli gündemin Türkiye’nin yeni ekonomi modeli olduğunu ifade ediliyor. Toplantının gündeminde üretim yer alıyor. Türkiye ekonomi modeli uygulanırlen para ve mali politikaların eş güdümü ile tüm araçların etkili şekilde kullanılması amaçlanıyor. Bununla ilgili de bir sunum yapacağı kaydedildi.

"DÖVİZDE DENGE SAĞLANARAK LEHE ÇEVRİLECEK"

Bu kapsamda da ithal girdinin önlenebileceği sektörlere tarıma turizme yani istihdamın arttırılmasına öncelik verileceği ifade ediliyor. Maddelerin hayata geçirilmesi ile birlikte de dövizde dengenin sağlanması ve bu dövizin lehe çevrilmesi öngörülüyor. Dış ticarette pozitif seyir aynı anda ithalatın pahalılanması ile birlikte bir çok ara ürününde Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor. İhracatın ve istihdamın da artması isteniyor ve bunun için adımlar atılacağı belirtiliyor.

