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Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

12.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Bakan Nebati'yi işaret ederek, "Biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu" sözleriyle ilgili konuşan Bakan Nebati, o ifadelerine açıklık getirdi. Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, "Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız." dedi.

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.

Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat’a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.

ESPRİ AÇIKLAMASI

Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak "tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu" şeklinde bir söz söyledim.

Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkat edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.

Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok."

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Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati ÖTV

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