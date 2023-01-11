Bakan Nebati son dakika açıklaması: İşverene 25 milyar TL kredi desteği! EYT desteği nedir, nasıl alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT sonrası işverene verilecek kıdem tazminatı desteğinin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre, işverenlere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. İşverene 25 milyar TL kredi desteği sağlanacak. Peki, EYT desteği nedir, nasıl alınır? İşte EYT desteği hakkında tüm detaylar...

EYT DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

EYT'de işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için 36 aya kadar vadesi bulunan ve 6 ay ödemesiz kredi destek paketinde detaylar belli oldu.

Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman desteği verilecek.

İşte Bakan Nebati'nin konu hakkındaki açıklaması;



İmalat Sanayiine yapılan yatırımların ekonomik büyüme ve istihdam artışına katkı sağlayacağının farkında olarak, sistem kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık %38,3’ünü imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza kullandırdık. Aynı zamanda sistem kapsamında yürürlüğe aldığımız tüm destek paketlerimiz ile doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı destekledik.

Bu çerçevede, 15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceğiz. İhracata katkısı yüksek, kredibilitesi iyi olan ve yaptığımız analizler sonucunda öne çıkan sektörleri destekliyoruz.

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.



