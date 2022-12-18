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Bakan Nebati verileri paylaştı! 1,8 milyar lira tasarruf sağlandı

18.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, e-Tebligat uygulamasına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Nebati, e-Tebligat uygulaması sayesinde posta masrafından 1,8 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.

Bakan Nebati verileri paylaştı! 1,8 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Elektronik Tebligat Uygulamasından (e-Tebligat) 7,1 milyon mükellefin ücretsiz faydalanabildiğini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından, e-Tebligat uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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7,1 MİLYON MÜKELLEF FAYDALANABİLİYOR

Söz konusu uygulamanın Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildiğini kaydeden Nebati, "e-Tebligat ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar lira tasarruf sağladık. e-Tebligat uygulamasından, 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor." ifadesini kullandı.

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Nebati, uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşın da bulunduğunu belirterek, e-Tebligat üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait belgelerin de tebliğ edilebildiğini aktardı.

Bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerinin altını çizen Nebati,şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." (AA)

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