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Bakan Özhaseki duyurdu: Gayrimenkul satış işlemlerinden hazineye 60 milyar TL!

04.04.2024 17:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gayrimenkul satış işlemlerinden 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlandı” açıklamasını yaptı. Tapu harçlarının yüzde 95’i satış işlemlerinden...

Bakan Özhaseki duyurdu: Gayrimenkul satış işlemlerinden hazineye 60 milyar TL!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) 2023 yılında yaptığı gayrimenkul satışı işlemleri ile Hazineye 60 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlandığını bildirdi. 2023 yılında 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özhaseki, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerinden 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

ÖZHASEKİ

TAPU HARÇLARININ YÜZDE 95’İ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Özhaseki, “Bu satış işlemlerinden 57 milyar 96 milyon 374 bin 897 TL; kat irtifakı, kat mülkiyeti, isim düzeltme gibi diğer tapu işlemlerinden de 2 milyar 962 milyon 840 bin 589 TL olmak üzere Hazineye toplam 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 TL’lik katkı sağlandı” dedi.

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“GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRİ HAZİNEYE AKTARIYORUZ”

Bakan Özhaseki, “Bakanlık olarak şehirleri geleceğe taşımaya devam ederken, Hazineye de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tarihimizin en eski kurumsal yapılarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri Hazineye aktarıyoruz. Hazineye sağlanan bu katkı ile Türkiye Yüzyılı’nın sağlam, güvenli, güçlü şehirleri yolunda önemli adımlar atıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz. Ekonomimizin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektörünü de her alanda desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Özhaseki gayrimenkul tapu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hazine satış
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