FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

15.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor" paylaşımında bulundu.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen destek ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

"Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor.

Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL. Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL.

Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı. (DHA)

E-ticaret sektöründe 1 milyon işe alım ihtiyacı! Maaşlar 5 bin TL ile 7 bin TL arasından başlıyorE-ticaret sektöründe 1 milyon işe alım ihtiyacı! Maaşlar 5 bin TL ile 7 bin TL arasından başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk marketler zincirinden 51.3 milyon liralık dev satın alma!Türk marketler zincirinden 51.3 milyon liralık dev satın alma!
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme

Türk marketler zincirinden dev satın alma!

Türk marketler zincirinden dev satın alma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

'3600 ek gösterge' için tarih belli oldu

'3600 ek gösterge' için tarih belli oldu

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

İngiltere'de büyük kriz! Fabrikalar kapanabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.