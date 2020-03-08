Bakan Pakdemirli açıkladı! Yeni WhatsApp servisi hizmete açıldı

"Alo 174 Gıda Hattı'mız var. Tüm vatandaşlarımız bir telefonla arayıp şikayette bulunabiliyorlar. Biz şikayet ettikleri gıdalardan numuneler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde onlara geri dönüş yapıyorduk. Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir sevris daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz. Bu gerek marketlerde olsun, herhangi bir vatandaşımızın ne şikayeti varsa bu numara üzerinden iletebilir. Biz gerekli incelemeleri yapıp cevap veriyor olacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de Türkiye'nin 55 şehit verdiğini, rejimin ise 3 binin üzerinde unsurunun etkisiz hale getirildiğini, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Türkiye'nin hep planları bozan bir ülke olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın geçen Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği gibi 'bu İsrail'in sınırı neresi?' Bugün bu devletin sınırları nereye geldi? Bunu bilip biz buna göre hamle edeceğiz. Bu hamleler birilerini rahatsız edince ses birilerinden önce CHP'den geliyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilişkin söylediği sözlere tepki gösteren Dağ, "Ne zaman bir ve beraber aynı noktaya gittiğimiz zaman birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve edepsiz grup başkanvekiline talimatı veriyor. Onlar de gereğini yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilini oraya getiren irade millet mi değil. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi oraya, kasetle." ifadelerini kullandı.



