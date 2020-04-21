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Bakan Pakdemirli'den ramazan hazırlıkları açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi.

Bakan Pakdemirli'den ramazan hazırlıkları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi.

"Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz"

Bakan Pakdemirli, "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır." diye konuştu.

"Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak"

Hububat alım fiyatına değinen Pakdemirli, "Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Pide satışları

Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

"Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı"

Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını belirten Bakan Pakdemirli, İstanbul'dan da numune toplandığını ve ona göre tedbir alınacağını bildirdi.

"Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz"

Pakdemirli, yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ve çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk"

Bakan Pakdemirli, "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız." dedi.

24 Nisan'da başlayacak

Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, ramazan,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ee hani para beaaa istedigin gibi sen yap yoksa atariz bi 10 luk
MILLET RAMAZANDA AÇ..ETI,SÜTÜ,BALI,BALIGI ALDINDA RAMAZAN PIDESIMI DERT YANI..
bütün derdimiz ramazan pidesiydi zaten sagolun bakanım.
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