Bakan Pakdemirli'den tarımda rekor açıklaması!

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuarların emeğin, alın terinin, başarının vitrini olduğunu söyledi. Fuarların kent ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Bakan Pakdemirli "Bu nedenle şehirlerimizde açılan tarım ve gıda fuarları, gerek kent ekonomisi gerekse ülke ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarım fuarının da, Diyarbakır'a ve ülkemize, tarım ve ekonomi bakımından katkılarının büyük olacağı aşikardır" dedi.

Diyarbakır Tarım Fuarı'nın, bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar sürecinden sonra yapılan ilk tarım fuarı olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli "Bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemlidir. Bu açıdan bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler de bugün, 101 firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen, bakanlık olarak yanınızdayız" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İLK ON İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: