FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli'den tarımda rekor açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den tarımda rekor açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 17:29 | Son Güncelleme

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 3 Nisan gününe kadar sürecek fuarın açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Pakdemirli'den tarımda rekor açıklaması!

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuarların emeğin, alın terinin, başarının vitrini olduğunu söyledi. Fuarların kent ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Bakan Pakdemirli "Bu nedenle şehirlerimizde açılan tarım ve gıda fuarları, gerek kent ekonomisi gerekse ülke ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarım fuarının da, Diyarbakır'a ve ülkemize, tarım ve ekonomi bakımından katkılarının büyük olacağı aşikardır" dedi.

Diyarbakır Tarım Fuarı'nın, bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar sürecinden sonra yapılan ilk tarım fuarı olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli "Bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemlidir. Bu açıdan bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler de bugün, 101 firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen, bakanlık olarak yanınızdayız" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İLK ON İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarımsal alan bakımından dünyada 17'nci sıradayız. Ama buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk on içindeyiz. Bilindiği gibi geçen yıl, meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca altını çizerek söylemek istediğim bir husus daha var. 2002 öncesi, destek, neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz."

İETT otobüslerinin rengi değişiyor!İETT otobüslerinin rengi değişiyor!

DİYARBAKIRLI ÇİFTÇİLERE 23,3 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERİLDİ

Son 19 yılda Diyarbakır'a da önemli destekler sağladıklarını, tarım ve orman altyapısını daha da güçlü hale getirdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli "Diyarbakırlı çiftçilerimize, son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Diyarbakır'ımıza 164 milyon lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza, Diyarbakır'da özel hassasiyet gösterdik. 180 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık" dedi.

DİYARBAKIR'DA 1 MİLYON DEKAR ARAZİ DAHA SULAMAYA AÇILACAK

Diyarbakır'ın toplam ekonomik sulanabilir arazi varlığının yaklaşık 4 milyon dekar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 1 milyon 150 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını aktardı. Bakan Pakdemirli, "Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece, sulamaya açılacak alanlarla, dekar başına yaklaşık 850 TL gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?
MÜSİAD’ın amacı nedir?MÜSİAD’ın amacı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salgını bitirebilecek 'spreyi aşı' ile ilgili müjde
Salgını bitirebilecek 'spreyi aşı' ile ilgili müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle seslendi: Endişe verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle seslendi: Endişe verici
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Volkswagen'in yeni SUV'u yola çıkıyor
Volkswagen'in yeni SUV'u yola çıkıyor
DOGE ile uçak bileti satın alınabilecek
DOGE ile uçak bileti satın alınabilecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TL'ye kaybettiği güveni mutlaka yeniden kazandırmalıyız
TL'nin güvenini yeniden kazandırmalıyız
Ulaştırma Bakanı Pekcan'dan 'Eximbank' açıklaması!
Bakan Pekcan'dan 'Eximbank' açıklaması!
Koronavirüs havalimanı şirketlerine 125 milyar dolar kaybettirdi
Koronavirüs 125 milyar dolar kaybettirdi
Grafen nedir ve nerelerde kullanılır? İşte Grafen kullanım alanları...
Grafen nedir ve nerelerde kullanılır?
İETT otobüslerinin rengi değişiyor!
İETT otobüslerinin rengi değişiyor!
HES kodu alma sayfası | e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?
e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.