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Bakan Pakdemirli duyurdu! 7 ayda kesilen ceza 63 milyon lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! 7 ayda kesilen ceza 63 milyon lirayı aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari cezası uyguladıklarını açıkladı.

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DHA

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