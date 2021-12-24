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Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

24.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan çiftçileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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