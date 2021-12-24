Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan çiftçileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."

24 ARALIK’TAN İTİBAREN 243 MİLYON 804 BİN 862 TL’LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANACAK — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 24, 2021



