Bakan Pakdemirli duyurdu! Girişimcilere 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı’na çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerini kullandı.
Girişimcilerimize müjdemiz var.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 14, 2022
IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz.
Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız.
Destek bizden, üretmek sizden.
Bekir Pakdemirli ayrıca, "2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz" paylaşımında bulundu.
Gençlerimize müjdemiz var.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 14, 2022
2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz. pic.twitter.com/lNq7DFGBFl
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