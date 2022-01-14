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Bakan Pakdemirli duyurdu! Girişimcilere 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlanacak

14.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Girişimcilerimize müjdemiz var” diyerek, uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Girişimcilere 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısı’na çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerini kullandı.

2 BİN PROJEYE DESTEK VERİLECEK

Bekir Pakdemirli ayrıca, "2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz" paylaşımında bulundu.


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Bekir Pakdemirli
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