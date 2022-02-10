FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli duyurdu! Yeni rekorlar bekleniyor

Bakan Pakdemirli duyurdu! Yeni rekorlar bekleniyor

10.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Yeni rekorlar bekleniyor

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, pancar fiyatları ile çiftçiye sağlanan desteklere ilişkin bilgiler vererek, bu yıla ilişkin üretim beklentilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 875 liralık pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını aktaran Pakdemirli, "Şekerde ilk defa avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkşeker'in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığına işaret ederek, "Türkşeker 170'i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekip ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde, 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı." bilgisini paylaştı.

"TÜRKŞEKER PANCAR ÇİFÇİSİNE DESTEĞİNİ ARTIRDI"

Sonbahar yağışlarının geçen yılki yağışlarının üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, kışın ise bol kar yağışlı geçtiğini ve sonrasında bereketli yağmurlar beklediklerini ifade etti.

Pakdemirli, "Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkşeker'in 2022 üretim döneminde pancar çiftçisine olan desteğini artırdığını da belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkşeker, çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak posa oranını yüzde 20'ye, faizsiz şekilde 3 kez verilen avans sayısını 4'e çıkardı. Çiftçimizin finans sorunu yaşamaması için avans miktarı ise yüzde 100 artırılarak her dönem için ton başına 36 lira olarak belirlendi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasında indirim olacak mı?Elektrik faturasında indirim olacak mı?
EPGİS duyurdu! Benzine zamEPGİS duyurdu! Benzine zam
Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanması bekleniyor

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanması bekleniyor

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.