FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

21.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini belirterek, “Türkiye’nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı” dedi.

Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Türkiye fasulye üretiminin yüzde 12’sini üreterek 2002 yılında 50. sıradan 2020 yılında 3. sıraya yükselen Bitlis’te, kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile telefonda görüştü. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odaları Başkanı Necat Demirden’le konuşan Bakan Pakdemirli kendilerini tebrik etti.

Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerinde üretimde Bitlis’in önemli rolü olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Çiftçi Veysi İşler ile konuşmasında Bitlis’e özellikle teşekkür ederek, “2002’de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis’ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis’e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021’de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100’den fazla bir artış var” değerlendirmesinde bulundu.

52ba52b0-6fcd-4941-8df1-2780b7dd9cf7

BİTLİS BU SENE BEREKETİ GÖRDÜ

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara bu başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, “Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah’a şükür Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek, “Bakanlığımızın desteği ile üretimi daha da artıracağız” dedi.

Kaynak: İHA

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk adım bugün atılıyor1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk adım bugün atılıyor
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.