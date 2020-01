Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası eylem planlarını açıkladı: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvan tüketimini artırmak istediklerini belirterek, "Tekrar küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin yüzde 10'u küçükbaş eti. Bunu yüzde 20'ye çıkarmamız gerekiyor." dedi.

- "Fidan ihraç edeceğiz"

Ulusal Orman Envanteri'nin de çıkarılacağına işaret eden Pakdemirli, "Türkiye'yi uluslararası orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmek istiyoruz. Fidan ihraç eden ülke haline gelmemiz lazım." dedi.

Pakdemirli, buzağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarla 2022'de buzağı sayısında 740 bin başlık artış sağlayacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda Döl Verimi Takip Sistemi kuracaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Küçükbaş hayvan sayısını ve kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payını artıracağız. Tekrar küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin yüzde 10'u küçükbaş eti. Bunu yüzde 20'ye çıkarmamız lazım. 2020 yılı için 56 milyon küçükbaş hedefimiz var, 2023'te de her bir Türk vatandaşı için bir tane küçükbaş hedefledik. Nüfus kadar küçükbaşımız olacak."

- Veteriner biyolojik ürünlerde ithalat azaltılacak

Genetik Kaynak Veri Tabanı Projesi ile bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirileceğini dile getirdi.