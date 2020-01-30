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  4. Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası eylem planlarını açıkladı: (2)

Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası eylem planlarını açıkladı: (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

"Küçükbaş hayvan sayısını ve kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payını artıracağız. Tekrar küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin yüzde 10'u küçükbaş eti, bunu yüzde 20'ye çıkarmamız gerekiyor" - "Tarım arazisi piyasalarını arazi bankacılığı çalışmasıyla birlikte geliştirmemiz lazım. Bu çalışmayı da 2021'e yetiştireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvan tüketimini artırmak istediklerini belirterek, "Tekrar küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin yüzde 10'u küçükbaş eti. Bunu yüzde 20'ye çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Tarım Orman Şurası Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılarak, 18-21 Kasım 2019'da gerçekleştirilen şurada alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planlarını açıkladı.

Gelecek yıl 8 eylem planının uygulamaya konulacağını ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Pakdemirli, 14,6 milyon hektar meranın 11 milyon hektarında tespit yapıldığına dikkati çekerek, kaba yem ihtiyacını karşılayan meralar olmadığı zaman hayvancılığın ekonomik bir alan olmaktan çıktığını bildirdi.

- Atıl araziler için yeni modeller

Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için "arazi bankacılığı" ve "birlikte üretim" gibi modellerin uygulanacağını vurgulayan Pakdemirli, "Tarım arazisi piyasalarını
arazi bankacığı çalışmasıyla birlikte geliştirmemiz lazım. Bu çalışmayı da 2021'e yetiştireceğiz." diye konuştu.

Tarımsal kirliliğin önlenmesi için nitrata hassas bölgelerin belirleneceğine işaret eden Pakdemirli, nehir havza yönetim planları hazırlanacağını anlattı. Pakdemirli, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında da yıl başında 154 milyon ton olan toprak kaybı miktarının 130 milyon tona düşürüleceğini dile getirdi. Pakdemirli, "2023'te ülke yüzölçümünün yüzde 30'unun orman olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Lisanslı depo kapsamına kayısı da eklenebilir"

Pakdemirli, tarladan çıkan ürünün muhafaza edilmesi ve kolay şekilde paraya dönüşmesinde önemi bulunan lisanslı depoculuğu da geliştireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Lisanslı depo kapasitesini 4,7 milyon tona çıkardık. Bu kapasiteyi, bu yıl 5,7 milyon tona, 2022'de de 8 milyon tona çıkaracağız. Depolara konabilen ürünler arasına bu sene kayısı da eklenebilir. Türkiye'nin rekabetçi olduğu tüm ürünleri lisanslı depoculuğa taşıyacağız. Bir sonraki adım da ürün ihtisas borsacılığı ve bunun ticaretinin serbestçe yapılması olacak."

Gıda güvenliği için aile işletmelerinin büyük önem taşıdığını ve korunması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, insanların doğduğu yerde doyması için bu işletmelere pozitif ayrımcılık tanınacağını söyledi.

Pakdemirli, atıkların değerlendirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini ifade ederek, atıkların ikinci ve üçüncü kez kullanılmasını, gübre ve ısıya dönüşmesini istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin doğa turizmi potansiyelini de geliştireceklerine dikkati çeken Pakdemirli, doğa turizmi ve eko turizm konularında eylem planları hazırladıklarını anlattı.

Pakdemirli, 2022'de de 11 eylem planının hayata geçirileceği bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli ve milli tohumculuk geliştirilecek. 2022 için sertifikalı tohum üretim hedefi 1,5 milyon ton. Tohum ihracatımızı da artırıyor olacağız. Yerel ve Ata Tohum çeşitlerimiz korunacak. Bitki türlerine ait yerel çeşitler kayıt altına alınacak, tohumluklar çoğaltılacak ve pazarlanacak. Bu tohumlardan üretilen ürünleri daha iyi pazarlıyor olmamız lazım. Organik gübreyle ilgili de kapasite artışı yapılacak. Kullanılan gübrenin yüzde 15'inin organik olmasını hedefliyoruz."

- "Fidan ihraç edeceğiz"

Ulusal Orman Envanteri'nin de çıkarılacağına işaret eden Pakdemirli, "Türkiye'yi uluslararası orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmek istiyoruz. Fidan ihraç eden ülke haline gelmemiz lazım." dedi.

Pakdemirli, buzağı ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarla 2022'de buzağı sayısında 740 bin başlık artış sağlayacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda Döl Verimi Takip Sistemi kuracaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Küçükbaş hayvan sayısını ve kırmızı et üretiminde küçükbaş etin payını artıracağız. Tekrar küçükbaş eti yemeye alışmamız lazım. Kırmızı et tüketiminin yüzde 10'u küçükbaş eti. Bunu yüzde 20'ye çıkarmamız lazım. 2020 yılı için 56 milyon küçükbaş hedefimiz var, 2023'te de her bir Türk vatandaşı için bir tane küçükbaş hedefledik. Nüfus kadar küçükbaşımız olacak."

- Veteriner biyolojik ürünlerde ithalat azaltılacak

Genetik Kaynak Veri Tabanı Projesi ile bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirileceğini dile getirdi.

Pakdemirli, aşılar gibi veteriner biyolojik ürünlerinde de ithalatı azaltmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılı sonrasında da 3 eylem planı hayata geçirilecek. Bu kapsamda, arazi kullanım planları yapılacak, arazi toplulaştırma projeleri tamamlanacak, yeni sulama yatırımları ve rehabilitasyon projeleri hazırlanacak. Eylem planlarımız, geleceğin yol haritası. Bu planlar için hızlıca yol alacağız."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Arazi bankacılığı, atıl araziler, Tarım Orman Şurası Eylem Planı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

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