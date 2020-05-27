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Bakan Pekcan açıkladı: Firmalara yeni e-ticaret desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Firmaları e-ihracata özendirmek için e-ticaret sitesine üyeliklerini 2020 için yüzde 80, sonraki yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz."açıklamasını yaptı.

Bakan Pekcan açıkladı: Firmalara yeni e-ticaret desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz.
Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

KAYNAK:İHA

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