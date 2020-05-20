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  4. Bakan Pekcan açıkladı: Yeni pazara girene 5 yıl destek

Bakan Pekcan açıkladı: Yeni pazara girene 5 yıl destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek.'dedi.

Bakan Pekcan açıkladı: Yeni pazara girene 5 yıl destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek.'dedi.

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