Bakan Pekcan’dan ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanmanın başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Mayıs ayı ihracatımız; Covid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019’daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 8 puan artışla yüzde 66,3’ten yüzde 74,3’e yükseldi. Bununla beraber, Mayıs ayında iş günü bazında ihracatımız Nisan ayına göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayısta Nisan ayına göre, AB’ye ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa’ya yüzde 71,5, Belçika’ya yüzde 57,9, İngiltere’ye yüzde 54,7, ABD’ye yüzde 45,6 artış gösterdi. Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayısta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5, hazır giyimde yüzde 45,4, tekstilde yüzde 35,5, savunmada yüzde 33,9 arttı. Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 91,2’sini oluşturdu. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir. Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.”

KAYNAK:İHA

