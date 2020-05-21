FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Pekcan duyurdu! Esnaf Destek Paketi'nden 579 bin 91 esnaf ve sanatkar yararlandı

Bakan Pekcan duyurdu! Esnaf Destek Paketi'nden 579 bin 91 esnaf ve sanatkar yararlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı.' açıklamasını yaptı.

Bakan Pekcan duyurdu! Esnaf Destek Paketi'nden 579 bin 91 esnaf ve sanatkar yararlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf Destek Paketi uygulaması kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldığını bildirdi.

Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESK üyeleriyle görüşerek onların sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Pekcan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemini çok iyi yönettiğini belirterek tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sırasında esnafın toplumda ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Berber-kuaför hizmetlerinden pazarcılığa, fırıncılıktan ulaşım hizmetlerine kadar esnaf işletmelerinin tüketiciye ve hane halkına yakın olma özellikleriyle ekonomiye yadsınamaz bir değer sağladıklarını vurgulayan Pekcan, Türkiye'nin en ücra köşesine dahi hizmet ve mal ulaştıran esnaf ve sanatkarın ahilik mirasının da yegane temsilcileri olduğunu dile getirdi.

Pekcan, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin de esnaf işletmeleri olduğuna dikkati çekerek devlet olarak bunun etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu olumsuz etkiyi asgaride tutabilmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını ifade eden Pekcan, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarın bu süreçte Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay ve faizsiz olarak ertelendiğini hatırlattı.

Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf ve sanatkara faiz indirimli işletme kredisi ve kredi kartı ürünleri sunulduğunu belirterek "Esnaf Destek Paketi uygulamasına 25 Mart'ta başlanmış olup, o tarihten bu yana 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmıştır." dedi.

Kovid-19 etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen işletmelerin kredi siciline "mücbir sebep" notu düşüldüğünü hatırlatan Pekcan, kredi sicilleriyle ilgili ayrı bir düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sicil olumsuzluklarının bankacılık işlemlerinde dikkate alınmamasının sağlandığını dile getirdi.

Bakan Pekcan, esnafa yönelik diğer desteklere de değinerek "İşe Devam Kredi Desteği” uygulaması, finansmana erişim için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin SGK prim ödemelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

'İŞ DÜNYASI İÇİN HARETLENMENİN BAŞLAYACAĞI GÜNLER YAKINDIR'

Ülke olarak sağlık alanındaki mücadelenin bir benzerini ekonomi alanında da verdiklerini ifade eden Pekcan, "İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, esnafın hak ettiği koşullarda iş imkanına kavuşabileceği, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye'de esnaf-sanatkarlar ile kooperatiflerin faaliyetlerinin güçlendirilmesi için Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere, Kovid-19 dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve geldiğim günden itibaren iki konuya çok önem verdim, biri istişare öbürü de dijitalleşme. İş dünyasına yönelik Bakanlık olarak dijitalleşmeyle ilgili çok önemli adımlar attık. Esnafın da dijital ticaret olanaklarını kullanabileceği düşüncesiyle e-ticaret ve ihracat alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde bulunduk, 3 bin 500 esnaf ve sanatkarımız e-ticaret alanında eğitim aldı. Geçtiğimiz günlerde 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' adıyla e-ticaret platformlarıyla ortak bir kampanya başlattık. Bu kampanyamıza pek çok e-ticaret platformu destek veriyor. e-Ticarete yeni adım atacak işletmelere ciddi maliyet avantajları sunuyorlar. Eğitim avantajları da yeni başlayanlar için yol gösterici oluyor. Esnaflarımızın da bu imkanlardan yararlanabilmesi lazım. Bu sayede e-ticarete olan erişimin artmasını ve uygun olan esnaf-sanatkarımızın da bu kampanyadan yararlanmasını ümit ediyoruz."

Esnaf ve sanatkarlar için "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kurulması Araştırma Projesi"ni başlattıklarını belirten Pekcan, "Ahilik Haftası hazırlık çalışmalarımız ile Ahilik Dergisi ve Ahilik Ansiklopedisi çalışmalarımız da devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Kooperatifler Fuarı'nın üçüncüsünü 5-8 Aralık 2019'da Ankara’da gerçekleştirdik. 4'üncü Kooperatifler Fuarı'nı eylül ayında yapmayı planlıyoruz ancak pandemi sürecinde ertelememiz gerekebilir, süreci izliyoruz." ifadelerini kullandı.

'TİCARETİ, TİCARET ERBABI YAPMALI'

TESK Başkanı Palandöken de Esnaf Destek Paketi kapsamında kredi ve ötelemelerle ilgili önemli işler yapıldığına işaret ederek bundan esnafın yararlandığını bildirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde şoför esnafının bazı talepleri olduğunu dile getiren Palandöken, bu süreçte yolcu sayılarının düştüğünü, devletten ÖTV ve KDV desteği istediklerini vurguladı.

Palandöken, belediyelerin bu süreçte tabela vergisi, işgaliye bedeli almaması gerektiğini, esnafın su faturalarına yüzde 50 indirim yapılmasını istediklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarlar, bu işletmelerde çalışanlar ve aileleri göz önüne alındığında ülke nüfusunun üçte birinin bu mesleklerden geçindiğine dikkati çeken Palandöken, tanzim satışlarına ve belediye işletmelerine değinerek ticareti, ticaret erbabının yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Dev banka duyurdu! Araç alıp satacaklar dikkatDev banka duyurdu! Araç alıp satacaklar dikkat
1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Bakan duyurdu! Atamalar yapıldı

Bakan duyurdu! Atamalar yapıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben sadece yorumları merak ediyorum :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF Başkanından bankalara çağrı

IMF Başkanından bankalara çağrı

Otel fiyatlarında artış olur mu? Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden açıklama

Otel fiyatlarında artış olur mu?

BDDK'dan altın alımı için yeni karar (Valör nedir? Valör tarihi ne demek?)

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomiye etkisine ilişkin açıklama

'Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak'

Ziraat Bankası’ndan ikinci el araç alış-satışta 'Güvenli Ödeme Sistemi'

Dev banka duyurdu! Araç alıp satacaklar dikkat

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.