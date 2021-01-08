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Bakan Pekcan duyurdu! Gelir kaybı ve kira desteklerinde süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 17:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." dedi.

Bakan Pekcan duyurdu! Gelir kaybı ve kira desteklerinde süre uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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