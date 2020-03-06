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Bakan Pekcan: İptallerde turun adresi belirleyici olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle paket tur iptallerine ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır" dedi.

Bakan Pekcan: İptallerde turun adresi belirleyici olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle paket tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin açıklama yaptı.

Pekcan, yazılı açıklamasında, son zamanlarda Çin gibi uzak doğu merkezli ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede yeni nesil koronavirüs salgını yaşandığını ve bu durumun hayatın günlük akışını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Yaşanan salgın nedeniyle tüketicilerin daha önceden satın almış olduğu paket turların mücbir sebebe bağlı olarak feshedilip edilemeyeceğinin de gündeme gelen konulardan biri olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen ülkelerden ziyade salgının yoğun olarak yaşandığı Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore’ye uçuşlar durdurulurken, benzer olarak Suudi Arabistan yönetimi tarafından umre ziyaretlerinin iptal edildiği ve ayrıca havayolu taşımacılık şirketlerinin de bu ülkelere olan uçuşlarının iptal edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, koronavirüs salgınının, söz konusu ülkelerde yoğun olarak görülmesi nedeniyle uçuşları durdurulan ve hakkında resmi olarak seyahat uyarısı yapılan ülkeleri içeren paket tur sözleşmeleri kapsamında bir mücbir sebep hali olduğu değerlendirilmektedir.”

Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği ile tüketicilerin satın almış olduğu bir paket tura mücbir sebep hali veya herhangi bir sebeple katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanındığına işaret ederek, “Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır” dedi.

Satın alınan paket turun Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye ise mücbir sebep olarak değerlendirileceğini vurgulayan Pekcan, bu durumda tüketicinin seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da, paket turu iptal edebileceğini kaydetti.

Pekcan, söz konusu iptal durumunun ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Tüketicimizin koronavirüs gibi mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden az bir süre kala da fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın 14 gün içerisinde tüketiciye iade edileceği düzenlenmiştir. Ancak, paket tur hizmetinin herhangi bir seyahat uyarısı veya uçuş iptalinin söz konusu olmadığı bir ülkeye yönelik olması halinde ise tüketicinin sahip olduğu hakların sözleşmenin fesih tarihi dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Mücbir sebebe dayanmaksızın 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir.”

Bu çerçevede, tüketicilerin anılan ülkelere yönelik satın almış oldukları paket tur sözleşmelerini yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle feshetmek istemeleri halinde bu koşullara ve yasal düzenlemelere göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Pekcan, paket tur operatörlerinin de bu kapsamda tüketici memnuniyetini ön plana koyan bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, buna rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaları halinde imzalanmış olan paket tur sözleşmesi ve gidilecek destinasyon özelinde en doğru kararın Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından verileceğini bildirdi.

Pekcan, bu konudaki uyuşmazlıklarda illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan “Tüketici Hakem Heyetleri” ile adliyelerde bulunan “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, paket tur, koronavirüs,

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