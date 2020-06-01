FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye başlayacağız” dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 05 Haziran tarihinde yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

“MAYIS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 1-5 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran’da, 2 olanlara 2 Haziran’da, 4 olanlara 3 Haziran’da, 6 olanlara 4 Haziran’da, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödemeler yapılacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruzBakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Yeni bir döneme geçiyoruz

Yeni bir döneme geçiyoruz

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı

PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı

Hazırlıklar tamamlandı

Kurumlar vergisi beyannamesi için bugün son gün

Bugün son gün! İndirimi kaçırmayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.