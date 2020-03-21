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Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1000 TL destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon haneye 1000 TL nakdi destek sağlanacağını duyurdu

Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1000 TL destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı’nın detaylarını paylaştı.

Bakan Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır” dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehra zümrüt selçuk, destek, koroanvirüs,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
valla bizim almayacağımız kesin kimler alacak almayacak bilmiyoruz
İşallah gerçek ihtiyaç sahipleri alır
2000000 hane kim ?
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