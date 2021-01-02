Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık sonu itibarıyla 3 milyon 582 bin 455 çalışanın hesaplarına 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira kısa çalışma ödeneği yatırıldı.

Nakdi ücret desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, normalleşme desteği kapsamında da normal çalışma düzenine dönen 3 milyon 183 bin 435 çalışana 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 lira destek verildi.

Devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye aylık 1000'er lira ödeme yapıldı.

'DESTEK VE YARDIMLAR 45.5 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları ifade etti:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı."

Kaynak: AA

