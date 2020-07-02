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Bakan Selçuk duyurdu! Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemesinin tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. Ödemeler 8-10 Temmuz arasında yapılacak.

Bakan Selçuk duyurdu! Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemesinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.

8-10 TEMMUZ ARASINDA

Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işsizlik parası almam için gerekli şartlar yoktu.ücretsiz izin parası 1170tl ödemeye karar verdiler sağolsunlar ALLAH devletimize zeval vermesin
her ayın 8 inde odemeler yapılıyor soyledklerine gore,isyerinde 4 kisiyiz bu odemeye hak kazanan,2tanesi nisan aynından 545 tl aldılar,2 tanemiz de hala tek kurus alamadı,aylar oldu
2 aydır nakdi ücret desteği bekliyoruz ilk ay 500 lira aldık o kadar
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