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  4. Bakan Selçuk duyurdu: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz

Bakan Selçuk duyurdu: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz

Ayrıntılar geliyor...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs Ayı,

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