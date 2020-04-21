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Bakan Selçuk duyurdu! Muhtaç asker ailelerine ödeme miktarı artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 arttırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Muhtaç asker ailelerine ödeme miktarı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında yapılan aylık ödeme miktarının, yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı ile Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'nda alınan artış kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı'nda aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını aktaran Selçuk, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Programların içeriğine ilişkin olarak ise Selçuk, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

2,6 MİLYON ÖĞRENCİYE YAPILAN YARDIM DA ARTIRILDI

Öte yandan Bakan Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile öksüz ve yetim yardımları kapsamındaki ödemelerde de artışa gidildiğini açıklamıştı.

Selçuk, bu desteklerle ilgili, "İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık." bilgisini paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destek,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DEVLETİMİZ VAR OLSUN
nereye müracaat gerekiyor acaba
hiç bir sosyal güvencemiz yok eşim salgın başladığından beri işsiz ev kira 3 çocuk yardıma muhtaç olduğumuzu belirtmek zorunda kaldım baş vuru sonucu meslek edindirme için ve iş için baş vuruşa bulunun cevabını aldık zaten iyi kötü işi vardı hiç bir zaman yardım talebinde bulunmadık takk bu zamana kadar hangi meslek edindirme kürsü her yer kapalı hangi iş baş vuruşu işçi çıkarımı dikkat kapatılmaları hat safrada iken eski yardım alanlara yapılmıştır ina bir diyecek yok yeni ihtiyaç sahipleri için yapıldığını düşünmüyorum resmen başlarından attılar hani kimse aç açıkta kalmayacaktı
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