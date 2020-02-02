FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'tan EYT sorusuna yanıt

Katıldığı programda EYT'lilerle ilgili soruya yanıt veren Selçuk, 'EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNERManuş Baba'ya şok!Manuş Baba'ya şok!
İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısıİşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EYT, emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

'Sıçrama yapacak, para yatırın' çağrısı

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap turistler alışveriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na geliyor

İşte Arap turistlerin İstanbul'daki yeni gözdesi!

Toyota, dünya genelinde otomobil satışlarındaki liderliğini sürdürdü

İşte otomobilde dünyanın tercih ettiği marka

Türkiye'de milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

İşte Türkiye'deki milyonerlerin sayısı

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası

Türkiye'nin ilk bitki fabrikası

SANKON, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik çalışmaları süredürecek

SANKON, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ekonomik çalışmaları süredürecek

Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı

Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.