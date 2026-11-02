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Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Kasım 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (2 Kasım 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 847 milyon 880 bin 285 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 292 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 329 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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