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Bakan Selçuk'tan SGK prim yapılandırması duyurusu: İlk ödeme için son gün 31 Mart!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 11:35 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırması ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu duyurdu. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerine 3,1 milyon vatandaşın başvurduğunu söyleyen Selçuk, 'Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi' dedi. İşte detaylar...

Bakan Selçuk'tan SGK prim yapılandırması duyurusu: İlk ödeme için son gün 31 Mart!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim yapılandırmasının peşin ve ilk taksit ödemeleri için son günün 31 Mart olduğunu hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması 1 Şubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı. Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLECEK

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdiğini aktaran Selçuk, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021'e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek." ifadesini kullandı.

GSS BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021'e kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezasının ve zammının tamamının silineceğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek."

ALACAKLAR Yİ-ÜFE İLE GÜNCELLENDİ

Açıklamada, SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendiği, peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının, iki taksitle ödemede yüzde 50'sinin silindiği bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkanının getirildiği, daha önce uygulanan hacizlerin, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldığı da anımsatıldı.

AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gss nedir yav allah icin hangi ulkede var issizden para bekleyecek kadar dustunuzmu
çay kaşığı ile ver kepçe ile geri al sizin yaptığınız bu
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