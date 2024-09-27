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Bakan Şimşek ABD ziyaretini değerlendirdi: "Yoğun ve verimli"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.09.2024 11:45
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılarına değerlendirdi.

Bakan Şimşek ABD ziyaretini değerlendirdi: "Yoğun ve verimli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti kapsamında yaptıkları görüşmelerde Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştıklarını belirterek, güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük.

Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.

Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir.

Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

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Mehmet Şimşek
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