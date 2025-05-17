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Bakan Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak! Düzen tamamen değişecek 'Şeffaf ve hesap verebilir olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili soru önergelerine yanıt verdi. Bakan Şimşek, konu ile ilgili yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini kaydetti. Şimşek, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncelleneceğini kaydetti.

Bakan Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak! Düzen tamamen değişecek 'Şeffaf ve hesap verebilir olacak'
Ezgi Sivritepe

Milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili soru önergelerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevapladı. Şimşek, kamu ihalelerinin elektronik ortamda yapılacağını ifade etti. Böylece, tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemler ile istisnalara ve doğrudan temine ilişkin işlemler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak.

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1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bakan Şimşek, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.

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"FIRSAT EŞİTLİĞİ"

Ayrıca, Bakan Şimşek Orta Vadeli Program'da 2024-2026 yıllarını kapsayan süreçte kamu ihaleleri için bu eylemin bulunduğunu da ifade etti. Bakan Şimşek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

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“Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek ihale kamu
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